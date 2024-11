Secoloditalia.it - Sì di Israele alla tregua in Libano. Netanyahu: “Ora possiamo concentrarci su Iran e Hamas”

ha accettato lailpromossa dagli Stati Uniti. A darne notizia è stato il premier Benjamin, riferendo la decisione assunta dal gabinetto di guerra in discorso televisivo in cui ha sottolineato che la durata del cessate il fuoco “dipende da quello che succede in”. “Se Hezbollah cercherà di attaccarci, se si arma e ricostruisce infrastrutture vicino al confine, noi attaccheremo, se lanciano missili e scavano tunnel, noi attaccheremo”, ha sottolineato il premier israeliano, precisando che “manterrà la completa libertà di azione militare, in pieno coordinamento con gli Stati Uniti”.ha anche precisato che nella notte avrebbe presentato il piano per il cessate il fuoco “al voto del governo”. Un passaggio che agli osservatori è apparso come un appello ai ministri a non mettersi di traverso, ma il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha parlato del cessate il fuoco come di “un errore storico”.