Ilgiorno.it - Scossone al Welfare lombardo: verso il cambio di direttore generale dopo soli 9 mesi

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 novembre 2024 - È in arrivo un altroai vertici del: ilMarco Cozzoli sarebbe a breve in uscita dall'assessorato di Guido Bertolaso, appena noveaverne preso le redini, vincendo un bando internoche l'assessore aveva dichiarato in conferenza stampa di ritenerlo "la persona più indicata" a prendere il posto di Giovanni Pavesi, promossoamministrativo dell'Aifa. Novefa "La Regione segue le procedure, qui non contano le tessere ma il merito e il cv. Se si farà avanti qualcuno che ha un curriculum migliore di Cozzoli saremo lieti di prenderlo, al momento non ne conosco", disse Bertolaso, rispondendo in anticipo alle critiche che gli sarebbero puntualmente arrivate dall'opposizione in quella conferenza stampa d'inizio febbraio.