Rugby, l’haka degli All Blacks a Torino scatena una polemica politica

La haka deve spaventare gli avversari prima della partita, ma ala tradizionale danza neozelandese ha provocato uno scossone tremendo in Patria, dove esplode la. Tutta “colpa” di TJ Perenara, che al suo ultimo match con i tuttineri ha lanciato un messaggio politico forte a favore della comunità maori della Nuova Zelanda.Prima della Haka, infatti, il mediano di mischia neozelandese che guidava la danza ha pronunciato la frase “Toitu te mana o te whenua, toit?u te mana motuhake, toitu te tiriti o Waitangi”. Che significa “Per sempre la forza della terra, per sempre la forza dell’indipendenza, per sempre il Trattato di Waitangi”. Uno sfogo che aè passato inosservato, ma non in Nuova Zelanda, dove il tema del trattato di Waitangi è caldissimo.Il trattato, datato 1840, è uno dei documenti fondamentali del Paese ed è quello che ha posto le basi dei rapporti tra i colonizzatori britannici e i maori, garantendo una serie di diritti alla popolazione originaria della Nuova Zelanda.