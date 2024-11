Oasport.it - Rugby Benetton Treviso e Zebre Parma di nuovo in campo sabato

Leggi su Oasport.it

Dopo la pausa per i test match internazionali torna il grandedi club questo fine settimana e va in scena la settima giornata della UnitedChampionship. I match si disputeranno tra venerdì e, con le due formazioni italiane che scenderanno entrambe in. Lain casa di Edimburgo, mentre la franchigia federale ospiterà i gallesi Ospreys.Edimburgo eche sono appaiate in decima posizione in classifica, mentre lesono attualmente ultime, con tre punti da recuperare proprio sugli Ospreys. Ma la giornata inizierà, come detto, venerdì con Glasgow Warriors-Scarlets e il derby irlandese tra Ulster e Leinster., invece, si inizierà con il derby sudafricano tra Sharks e Stormers, seguito da quello gallese tra Cardiff e Newport Dragons.