Paura in strada a Lucca, accoltella un uomo poi fugge via. Sessantenne operato d’urgenza

, 25 novembre 2024 – Violenza in, nella tarda serata del 25 novembre, quando unè stato ferito da una coltellata. E’ accaduto poco prima delle 22 nella zona di San Lorenzo a Vaccoli. Subito allertati i soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza infermieristica del 118 diche ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Da chiarire ancora la dinamica dei fatti. Secondo le primissime informazioni pare che la violenza sia scaturita da un litigio con un gruppo di giovani. Il tutto è avvenuto non lontano da casa delche avrebbe richiamato più volte i ragazzi per il troppo rumore. Uno di loro avrebbe quindi ferito l’. Subito scattate le indagini dei carabinieri diprontamente intervenuti per chiarire la dinamica dei fatti.