Gaeta.it - Operazione “Strade Sicure” a Napoli: interventi intensificati per garantire la sicurezza a Piazza Dante

Facebook WhatsAppTwitter In una risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini suzza e ordine pubblico, il prefetto di, Michele di Bari, ha confermato l’impegno di forze di polizia ed esercito in un’mirata. Questa iniziativa, nota come ““, vede una maggiore presenza nelle zone nevralgiche della città, con un’attenzione particolare a. L’obiettivo èla tranquillità di residenti e commercianti, creando un ambiente più sicuro per la collettività.L’incontro del prefetto con i cittadiniNella mattinata di ieri, Michele di Bari ha visitatoper incontrare i residenti e le forze di polizia schierate nell’area. Questo incontro non ha solo rappresentato un’opportunità per ascoltare le preoccupazioni della comunità, ma anche per ribadire l’impegno delle autorità nel miglioramento dellazza urbana.