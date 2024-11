Mistermovie.it - Mister Movie | Il film live-action di Voltron aggiunge Sterling K. Brown e altri attori al Cast

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il leggendario franchise disi prepara a tornare con un, che promette di essere un reboot ambizioso e ricco di novità.: il ritornocon unstellare e una nuova generazione di pilotiDopo anni di sviluppo dietro le quinte, il progetto ha finalmente preso il via grazie ad Amazon MGM Studios. Ora, con unche include nomi del calibro diK., Rita Ora, Henry Cavill e il giovane Daniel Quinn-Toye, ilsi candida a essere una delle produzioni più attese dei prossimi anni.Undi altollo per una saga iconicaLa notizia cheK.e Rita Ora si sono uniti al progetto è l’ultimo aggiornamento su ungià molto promettente. Oltre ai due, ilvedrà la partecipazione di Henry Cavill, conosciuto per i suoi ruoli in Superman e The Witcher, e del giovane attore emergente Daniel Quinn-Toye, che sarà il protagonista principale.