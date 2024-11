Quifinanza.it - Milano è la città con le case più costose, quali appartamenti cercano gli italiani

In quasi tutte leitaliane nella prima metà del 2024, la tipologia di casa più ricercata è stata il trilocale. Questo tipo di abitazione si conferma la più ambita sia da chi vuole effettivamente andare ad abitare nell’appartamento che acquista, sia da chi vuole investire nel mercato immobiliare.Una tendenza che sembra essere uguale in tutta italia, con due sole eccezioni., lapiù costosa in assoluto per quanto riguarda le, dove il mercato ha una spiccata preferenza per i bilocali, e Genova, tra le menodel Paese, dove invece i prezzi più bassi sembrano spingere verso l’acquisto di quadrilocali.Il trilocale è la casa preferita degliinL’ultima analisi del mercato immobiliare nelle grandie nei capoluoghi di regionerealizzata dall’Ufficio studi Tecnocasa conferma che, fino a luglio 2024, mese in cui si fermano i dati raccolti, la tipologia di appartamento preferita dagliè il trilocale.