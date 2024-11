Iltempo.it - "Mi spiava, mai ritirato la querela": Codegoni torna a parlare di Basciano

Alessandro, ex gieffino e influencer, è finito in carcere dopo una denuncia della sua ex Sophieper stalking e violenza. Poi è stato interrogato dalla giudice delle indagini preliminari Anna Magelli ed è stato scarcerato. Poche ore dopo aver lasciato San Vittore, il 35enne ha pubblicato nelle storie Instagram l'ordine di revoca della misura cautelare in cui, si legge, "ha fornito la propria dettagliata e circostanziata ricostruzione dei fatti, negando di avere mai usato violenza fisica né nei confronti della ex compagna, né nei confronti dell'amico di quest'ultima". Decisivi per la decisione di scarceraresono stati anche gli screenshot delle chat tra lui e la ex compagna. In particolare i messaggi che i due si sono scambiati appena prima della notte tra il 13 e il 14 novembre, "dal cui contenuto traspare una relazione tra i due certamente non caratterizzata da uno stato di timore" da parte della ragazza.