Ilgiorno.it - "Metodo formativo da Squid Game. Non ci stiamo"

Leggi su Ilgiorno.it

A far scoppiare la protesta è l’applicazione di uncon modalità che, a detta dei sindacati, "ricorda". Un Performance Improvement Plan (Pip) arrivato "dopo che a diversi lavoratori è stata proposta la possibilità di uscire dall’azienda se non si fossero ritrovati nelle motivazioni, nella programmazione e nella gestione". Il risultato è uno sciopero di 8 ore proclamato da Filcams–Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs che coinvolge i circa 2700 dipendenti di Cerved Group, colosso che si occupa di report aziendali e studi di settore. La preoccupazione è legata anche all’intelligenza artificiale e all’impatto su alcune funzioni. "Negli scorsi mesi – spiegano i sindacati – in occasione del cambio al vertice della struttura delle risorse umane erano stati bloccati i progetti formativi da noi contestati perché ponevano le persone in una situazione di grande incertezza personale.