2024-11-26 01:16:19 Calcio spagnolo:Lo slovacco è una leggenda del Il vero. Alla fine di febbraio di quest’anno Martinha festeggiato le sue 200 partite ufficiali e nell’ultima partita contro Le Palmegià con 219 partite al suo attivo, hato il leggendarioStankovi?ilgiocatorecon piùcon il club.Attraverso un video sui social, il club ha riunito sia il difensore slovacco che Stankovi?che vive sull’isola e collabora regolarmente con l’ente. “La prima cosa è congratularmi con te per il tuo calcio in tutti questi anni a. Il secondo, per avermi legatoal. Spero che continuerai con noi per molti anni. Congratulazioni, leggenda”, diceche sta trattando per il rinnovo del contratto, risponde aringraziandolo per le sue parole.