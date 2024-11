Oasport.it - LIVE Young Boys-Atalanta 1-5, Champions League calcio in DIRETTA: doppietta per uno scatenato De Ketelaere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? GOOOOOLDEEE! Serata da capogiro per il belga! L’ex Milan aggancia il pallone nella trequarti, avanza scartando tre avversari e calcia con il sinistro verso la porta, trovando la deviazione decisiva di Camara che spiazza il portiere.1-5!55? Pasalic nello spazio per Brescianini, ma l’ex Frosinone non aggancia il pallone per centimetri.54? Carnesecchi rischia qualcosina sulla pressione di Ganvoula ed è costretto a spazzare il pallone in fallo laterale.52? Lavoro di grande importanza quello svolto da Retegui: bravo il centravanti a far salire la squadra e a prendersi il fallo.51? Kossounou devia in corner il cross di Males. Gli svizzeri spingono per provare a rientrare nella partita.49? Attentissimo Hien che, dopo aver perso per un attimo le tracce di Ganvoula, rinviene sull’attaccante e guadagna un prezioso fallo.