Ladri in fuga dai carabinieri contromano devastante frontale con un’auto | 3 banditi arrestati uno in fuga

Leggi su Dayitalianews.com

Una sera particolarmente movimentata quella di ieri, 25 novembre, per idel nucleo operativo radiomobile di Treviso, che hanno inseguitocon 4ina Olmi di San Biagio di Callalta, lungo la Postumia.L’inseguimento deiL’inseguimento è iniziato verso le 20:00 quando ihanno intercettato una Mercedes, sulla quale erano state installate targhe rubate, con a bordo 4 persone di origini albanesi autori di vari furti nella zona di Conegliano. Quell’auto era già stata segnalata come utilizzata per diversi furti nel paese veneto. L’inseguimento è durato abbastanza poco poiché i malviventi, nel tentativo di far perdere le loro tracce, hanno imboccatola rotonda di Olmi, schiantandosi frontalmente controdi un malcapitato cittadino, che si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato.