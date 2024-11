Liberoquotidiano.it - La pace si costruisce con Israele e Ucraina

Caro Direttore, Schumpeter nel suo libro fondamentale “Capitalismo, Socialismo, Democrazia” molti anni fa scrisse fra l'altro: «Non c'è nessun rapporto fra l'U e il Socialismo. Il guaio non è che la Russia sia socialista, ma che sia semplicemente la Russia. In realtà il regime staliniano è essenzialmente una autocrazia che governa per mezzo di un partito unico. La sua manifesta tendenza è estendere il proprio controllo su tutta l'Europa e l'Asia non può, è chiaro, identificarsi con una tendenza del Socialismo a diffondersi. Non ne consegue nemmeno che l'espansione del dominio russo prepari il Socialismo». Successivamente sembrò che la situazione potesse migliorare nel 1956 dopo il rapporto segreto di Krusciov durissimo con Stalin, ma subito dopo l'U represse con i carri armati il revisionismo di Imre Nagj, che pure era segretario del Partito Comunista Ungherese.