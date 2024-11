Lanazione.it - In cammino per la solidarietà: boom di partecipanti per il 18° Memorial Masi

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 26 novembre 2024 – Una giornata di sport e condivisione per ricordare Saverio. Come ogni anno dalla sua scomparsa, avvenuta nel novembre 2006, i Vigili del Fuoco di Pisa si impegnano a celebrare la memoria del collega con un evento di beneficenza che con il passare delle edizioni diventa sempre più sentito e partecipato in città. La camminata del 18°, che si è tenuta a Pisa domenica 24 novembre, ha visto crescere ancora le adesioni: quest’anno sono state quasi 800 le persone che vi hanno preso parte, percorrendo le Mura di Pisa e andando alla scoperta delle numerose specie vegetali ospitate nell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, grazie alla collaborazione delle due realtà con gli organizzatori del Comitato Saverio, del gruppo di canottaggio Billi-, di Uisp Pisa e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa.