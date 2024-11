Nerdpool.it - I reami dedicati a WoW: Classic 20th Anniversary Edition sono ora disponibili

Come annunciato nella Diretta del 30° Anniversario di Warcraft della scorsa settimana, i giocatori e le giocatrici di World of Warcraftposora iniziare nuovamente il loro viaggio con iora. Grazie a questi nuovi, tutti coloro che non hanno avuto modo di partecipare alla scoperta, o riscoperta, di World of Warcraft Vanilla durante la prima ondata diora potranno approfittare di questa nuova esperienza e provare con mano quanto fosse diverso l’MMORPG Blizzard al tempo del suo lancio.Sarà possibile giocare in questinelle modalità Normal Player vs. Environment (PvE), Player vs. Player (PvP) e Hardcore.Giocatori e giocatrici potranno creare nuovi personaggi in questi, che progrediranno attraverso le varie fasi di contenuti nel corso dei mesi, con nuove economie e tutti i cambiamenti che hanno portato a dei miglioramenti dopo il lancio di WoWnel 2019.