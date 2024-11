Gaeta.it - Grave incidente stradale a Cocquio Trevisago, coinvolti un nonno e un nipote

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi, unha scosso il tranquillo comune di, situato nella provincia di Varese. Due automobili, guidate rispettivamente da un uomo di 76 anni e da suodi 25 anni, si sono scontrate frontalmente lungo la provinciale che attraversa l’abitato e conduce verso Gemonio. L’impatto ha avuto conseguenze pesanti, con feriti tra cui il giovane, che ora versa in condizioni gravi.Dinamica dell’Le indagini preliminari hanno chiarito che le due vetture coinvolte hanno impattato frontalmente per motivi ancora da accertare. Il 25enne, a causa dell’intensità del colpo, è rimasto incastrato nel veicolo, necessitando di un intervento immediato da parte dei vigili del fuoco per essere estratto. A seguito dell’iniziale, una terza automobile è sopraggiunta e ha colpito i mezzi già incidentati, aumentando il numero dei feriti.