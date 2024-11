Giulia Cecchettin, oggi parola alla difesa e Turetta torna in aula

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dopo la richiesta di ieri di una condanna all’ergastolo a Filippoda parte del pm di Venezia Andrea Petroni,lanel processo per l’omicidio dipassa. Gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera terranno la loro arringa davanticorte d’Assise di Venezia e per il 22enne chiederanno la pena che gli spetta con la speranza che il carcere assuma la sua funzione di rieducazione e possa permettere al giovane, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata, di capire il disvalore del suo gesto e avere la possibilità – data sua giovane età – di riscattarsi. Non chiederanno altro i difensori, l’avvocato Giovanni Caruso e la collega Monica Cornaviera, che domani terranno la loro arringa davanticorte d’Assise di Venezia. Secondo indiscrezioni, laparlerà un paio di ore per rispondererichiesta di ergastolo formulata dal pm Andrea Petroni.