Metropolitanmagazine.it - Florinda e Giuseppe, chi sono i genitori di Aurora Ruffino: “Mamma è morta dopo la nascita di mio fratello e papà andò in carcere”

è uno dei volti più amati della tv italiana. Protagonista di tantissime serie tv, ha cominciato la sua carriera da giovanissima,aver studiato recitazione e danza alla Gipsy Musical Academy di Torino. Quarta di sei figli,è cresciuta a Druento, un paese vicino Torino. All’età di 5 anni la sua vita è cambiata radicalmente in seguito alla perdita della madre Fiorinda. La donna è deceduta nel dare alla luce il sesto figlio. Fiorinda subì infatti un taglio cesareo durante il qualein coma: morì21 giorni.Poco tempo, suo padresi è unito nuovamente in matrimonio ad un’altra donna: un rapporto cercato per la necessità di avere un aiuto nella gestione dei sei figli. La vita die dei suoi fratelli è stata nuovamente sconvolta, non solamente dal nuovo matrimonio ma anche da alcuni guai legali del padre.