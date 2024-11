Formiche.net - Draghi e il governatore Newsom spingono per un’AI flessibile

Marionon poteva essere più esplicito nel suo rapporto “The future of European competitiveness”: “L’approccio normativo dell’Ue nei confronti delle aziende tecnologiche ostacola l’innovazione.” Il motivo è semplice: “Molte norme dell’Ue adottano un approccio precauzionale, imponendo pratiche aziendali specifiche ex ante per prevenire potenziali rischi ex post”. Il ritardo con cui talvolta intervengono è paradossale, specialmente l’AI Act che “impone ulteriori requisiti normativi sui modelli di intelligenza artificiale di uso generale che superano una soglia predefinita di potenza computazionale – una soglia che alcuni modelli all’avanguardia superano già”. La conclusione è allarmante: “Le barriere normative limitano la crescita”.L’applicazione del principio precauzionale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI) fino a oggi ha spinto molti governi a identificare e definire sistemi regolatori in un quadro di collaborazione e interazione a livello G7, Ocse, Onu e in altri contesti istituzionali.