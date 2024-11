Gaeta.it - Critiche alle tariffe degli autobus turistici durante il Giubileo a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterl’Anno Santo, il, le modificheriguardanti glisi rivelano oggetto di accese polemiche. Le associazioni del settore, come Assoviaggi, Cna Turismo, Etoa, Fiavet e Fto, hanno espresso insoddisfazione riguardorecenti disposizioni del Commissario straordinario per il, Roberto Gualtieri. Nonostante i tentativi di introdurre rateizzazioni per alcune categorie, le associazioni sostengono che le misure siano inadeguate e insufficienti a soddisfare le reali esigenze del settore.Misure insufficienti e confusione nei trasportiLe modifiche tariffarie, comunicate attraverso un’ordinanza del 19 novembre, apportano cambiamenti all’ordinanza del 26 settembre, ma non sembrano risolvere i problemi esistenti.