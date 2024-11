Liberoquotidiano.it - "Cosa c'è dietro davvero": Madonia cacciato da Ballando, la fucilata di Selvaggia Lucarelli

non è uscito dacon le Stelle perché ha risposto a me":, giudice del talent di Rai 1, lo ha scritto in un post su X riferendosi alla decisione del programma di interrompere il rapporto lavorativo col maestro Angeloper "divergenze professionali". Per ora nessun commento né da parte del diretto interessato né da parte della sua partner artistica Federica Pellegrini. A spiegare come sono andate le cose è stata lacon un articolo dal titolo "La Pellegrini liberata", pubblicato sulla sua newsletter. La giornalista ha spiegato che l'allontanamento del maestro dal programma non è in alcun modo legato alla discussione avuta con lui durante l'ultima puntata, quella andata in onda sabato 23 novembre. La discussione è cominciata quando la giurata ha fatto una battuta asulla compagna Sonia Bruganelli, concorrente in gara quest'anno.