Coppa Italia Serie C NOW 2024 25 - Diretta Sky Ottavi | Palinsesto e Telecronisti

LaC entra nel vivo. Tra oggi e domani in campo sedici squadre nelle gare valide per glidi finale (tutte insu Sky e in streaming su NOW), che si contenderanno il pass qualificazione per i quarti in novanta minuti, a meno di eventuali tempi supplementari o calci di rigore.Aprirà il turno, alle 14:30 di oggi, Potenza-Team Altamura. Al Viviani andrà in scena un nuovo capitolo della sfida tra i lucani e i pugliesi dopo il confronto inC NOW del 4 novembre, che terminò con uno spettacolare due a due al San Nicola. Alle 18:30, poi, toccherà a Giugliano e Avellino – il primo dei due derby di giornata. Un match che si preannuncia ricco di emozioni con due compagini che occupano, rispettivamente, il quarto e il decimo posto nel girone C diC NOW, ma divisi da un solo punto.