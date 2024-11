Oasport.it - Combinata nordica, Coppa del Mondo 2024-25. Jarl-Magnus Riiber pronto a cannibalizzare tutto e tutti, a cominciare dai record?

Leggi su Oasport.it

La XLII edizione delladelmaschile diprenderà il via questo weekend da Ruka. Sarà una stagione importante, perchéandrà alla caccia della sesta Sfera di cristallo della carriera, un traguardo mai tagliato da nessuno nella storia della disciplina. Al riguardo, è impressionante ricordare come il norvegese abbia “solo” 27 anni, dunque sia teoricamente al principio del prime della sua carriera!Nell’ultimo inverno, il fuoriclasse scandinavo è stato in grado di polverizzare qualsiasi primato legato alle sequenze, arrivando a 10 vittorie consecutive e 17 podi di fila. Il secondo filotto, per la verità, si estende a 23 se si tiene in considerazione la parte finale del 2022-23. Parliamo letteralmente di un fenomeno, l’equivalente nelladi Armand Duplantis nel salto con l’asta o di Leon Marchand nel nuoto.