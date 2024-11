Dilei.it - Chissà chi è, Amadeus torna a gennaio e cambia orario

chi è, il game show disul Nove,. Nessuna chiusura anticipata, come si vociferava negli ultimi giorni, ma una promozione in prima serata. L’ex Soliti Ignoti di Rai 1 si fermerà il prossimo 21 dicembre per poire a2025 in prime time. E per il conduttore, sempre più convinto della sua scelta di lasciare la tv di Stato, sono in vista tanti altri nuovi progetti.conchi è in prima serataconchi è, il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano Identity, sarà in onda sul Nove fino al 21 dicembre in access prime time per poi fermarsi in vista della pausa natalizia. Dopo l’attesissimo finale de La Corrida, previsto per lunedì 23 dicembre, tornerà ain prima serata.“chi è è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo.