Scuolalink.it - Cedolino NoiPA Dicembre 2024: in anticipo l’importo ‘unico’ netto dello stipendio, della tredicesima e delle altre voci

Leggi su Scuolalink.it

Le operazioni relative all’emissione ordinariadisono già iniziate, così come annunciato in queste ore dal sito specializzato TuttoLavoro24. Il termine per la conclusione dell’emissione è fissato per giovedì 5, mentre la visualizzazione degli importi netti è prevista con qualche giorno dirispetto alle consuete tempistiche. Emissione ed esigibilità: cosa sapere È importante sottolineare che l’emissione degli stipendi non coincide sempre con il momento dell’accredito sul proprio conto corrente. L’emissione rappresenta la fase in cuielabora e predispone i pagamenti, che vengono successivamente accreditati dopo circa tre settimane. Questa distinzione tra emissione ed esigibilità è essenziale per comprendere i tempiprocedura.