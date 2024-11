361magazine.com - Caso Cecchettin, l’avvocato di Turetta: «Non teme l’ergastolo»

Richiesto il carcere a vitaÈ stato chiestoper Filippoper l’omicidio di Giulia, sua ex fidanzata.Intanto, oggi 26 novembre, ha parlato prima di iniziare l’arringa,, Giovanni Caruso.«Non, è dispiaciuto per essere stato descritto come una persona che mente. Difficile difendere un reo confesso per un delitto efferato, che ha fatto seguire altri reati – ha proseguito – Un giovane che priva la vita di una giovane ragazza, privandola di ricordi, speranze, progetti, si privano i congiunti di lei delle prospettive di una vita radiosa».Leggi anche: Omicidio: chiestoperPoi su: «bisogna cercare di capire cosa può aver provato Filippo mentre uccideva Giulia. Mi appello – ha detto il legale, rivolto alla Corte – al principio di legalità, non ad una sentenza giusta, ma di legalità, che vi impone di giudicarecon un ‘braccio legato dietro alla schiena’; il principio di legalità è la magna carta della giustizia, che protegge anche voi della Corte oltre a».