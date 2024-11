Gaeta.it - Carlo Nordio sulla separazione delle carriere: libertà di espressione e imparzialità al centro del dibattito

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministro della Giustizia,, ha chiarito la posizione del governo riguardo allaper i magistrati. In un discorso tenuto a Roma durante l’evento ‘Intelligenza artificiale: il nuovo Rinascimento’ organizzato da Sole 24 Ore e Imq,ha espresso la sua opinione in merito, cercando di evitare equivociquestione. Lanon deve essere vista come un attacco alla magistratura, ma come un passo per garantire una maggiorediper i pubblici ministeri e un miglior equilibrio per i giudici. La posizione del ministroDurante il suo intervento,ha messo in evidenza che laè un passo inevitabile e necessario. Secondo il ministro, l’iniziativa non deve essere interpretata come un atto punitivo nei confronti della magistratura.