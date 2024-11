Lanazione.it - Calci e pugni all’infermiere, l’aggressore è già libero. “Serve il posto di polizia”

Pisa, 26 novembre 2024 – Picchiare un infermiere e prendersela anche con il vigilante intervenuto per riportare la calma, vale una denuncia e poco più. Poi sarà il processo, fissato per il 18 dicembre, a stabilire l’entità della pena. Accade a Pisa, ma potrebbe capitare ovunque. Anzi, la cronaca degli ultimi mesi quasi quotidianamente ci racconta di sanitari sotto tiro di minacce e violenze di ogni tipo su e giù per lo stivale. Ieri però il 42enne livornese, accompagnato domenica dal padre al pronto soccorso, perché in stato di alterazione per ubriachezza, e che in preda a un raptus si è scagliato contro i sanitari, nonostante l’arresto con la fragranza differita come prevede la nuova legge contro le aggressioni a medici e infermieri, è stato immediatamente rimesso in libertà (era difeso dall’avvocato Nicola Batoni) perché incensurato e perché l’infermiere è rimasto appena lievemente contuso.