Secoloditalia.it - Blinken elogia l’Italia: “Rapporti mai così forti, merito della leadership di Giorgia Meloni”

Leggi su Secoloditalia.it

Un ponte saldo, di quelli che resistono alle intemperiegeopolitica:appaiono oggi itra Italia e Stati Uniti, sanciti oggi dalle parole di Antony. Il segretario di Stato americano, a margine del G7 Esteri di Fiuggi, ha celebrato collaborazione con governo italiano. «Itra Italia e Stati Uniti non sono mai stati», ha affermato, attribuendo ilalla «fortedel primo ministro, e di quella del mio amico, il ministro degli Esteri», ha dichiarato, aggiungendo «non potrei essere più grato».Unità strategica: “Gli Usa come principale alleato”L’asse Roma-Washington si consolida attorno alle grandi sfide globali. «Siamo uniti per affrontare l’aggressione russa in Ucraina, alcune delle sfide poste dalla Cina» e per «cercare di portare una pace sostenibile e duratura in Medio Oriente», ha spiegato