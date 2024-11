Liberoquotidiano.it - Ballando, cacciato Angelo Madonia: il gesto-choc che gli è costato il programma

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un comunicato, firmato da Rai e dalla produzione dicon le Stelle, con cui nel pomeriggio di lunedì 25 novembre è stato comunicata al pubblico la "cacciata" didaldanzereccio del sabato sera, il format in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci., per inciso, nella vita è fidanzato di Sonia Brugenalli, ex di Paolo Bonolis. "La produzione dicon le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del, il maestronon proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso. Ringraziamoper il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà consarà reso noto nelle prossime ore", ha fatto sapere la Rai.