Axel Pons, da pilota di moto al giro del mondo scalzo

A prima vista, è difficile riconoscerlo., con i suoi abbondanti capelli rasta, è oggi lontano anni luce daldelle. L’exdella2, figlio del due volte campione delSito, ha abbandonato la carrieraciclistica nel 2017, per intraprendere un percorso di vita completamente diverso.Una carriera mai decollataNato in una famiglia legata alla velocità,ha vissuto l’ombra dei successi del padre, senza mai riuscire a brillare in pista. Il suo miglior risultato in2 è stato un 16° posto in classifica generale, un piazzamento che lo ha spinto a lasciare le corse nel 2017. L’anno successivo,ha provato a reinventarsi come modello, un’esperienza da lui stesso definita poco appagante. Nel 2018,ha deciso di abbandonare tutto per cercare un’esistenza più autentica.