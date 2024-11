Quifinanza.it - Aumenti costi spostamenti in auto per Natale: quanto spenderanno in più gli italiani

Leggi su Quifinanza.it

Con l’arrivo delle festività di, milioni disi preparano a viaggiare per raggiungere parenti, amici o mete turistiche. Tuttavia, quest’anno, ilegati agliinrischiano di pesare di più sui bilanci familiari. Tra l’aumento dei prezzi dei carburanti, il rincaro dellestrade ed eventuali spese aggiuntive per la manutenzione del veicolo prima di mettersi in strada, la mobilità su quattro ruote si conferma una voce sempre più onerosa.Marealmente gliper muoversi durante le feste?Aumenta il costo del carburante per gliinIl costo dei carburanti è uno dei fattori principali che sta contribuendo al rialzo deidi spostamento. Dopo l’aumento delle accise sul diesel deciso dal governo a ottobre, i prezzi alla pompa continuano a registrare oscillazioni verso l’alto.