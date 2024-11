Liberoquotidiano.it - Attacco della Russia senza precedenti: "188 aerei senza pilota", si scatena l'inferno

Lancio 'record' di droni russi contro l'Ucraina. Secondo quanto denunciato da Kiev, Mosca ha condotto nella notte uncon 188. "Durante l'notturno il nemico ha lanciato un numero record di droni Shahed e di droni non identificati", ha dichiarato l'aeronautica ucraina in una nota, stimando che siano stati 188 gliusati per i raid. E sempre nelle ultime ore la difesa aerea russa ha distrutto 39 droni lanciati dall'Ucraina contro sette regioni. Lo ha riferito il ministeroDifesa di Mosca. Ventiquattro droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov, cinque nella regione di Brjansk, tre droni in ciascuna delle regioni di Belgorod e Kursk, uno nella regione di Oryel, un altro in quella di Voronezh e altri due aeromobili in Crimea. Le autorità locali non hanno finora segnalato danni o feriti.