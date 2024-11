361magazine.com - Alberto Matano: «Ho amato una donna, poi il colpo di fulmine con mio marito»

Il conduttore ha scritto un libro, giudice e fresco ballerino per una notte di Ballando con Le Stelle e conduttore de la Vita In diretta ha scritto il libro “Vitamia”. Ci sono tanti racconti di amori omosessuali.A Corriere si racconta e parlando del suo libro dice che la storia della co-protagonista Giulia non è poi così distante dal momnto in cui ha detto sì all’avvocato Riccardo Mannino.«l’Alleluja di Jeff Buckley, che ho voluto al momento del nostro arrivo all’altare. Ricordo quando io e Riccardo ci siamo guardati prima di attraversare la folla degli invitati. E quell’abbraccio forte dopo il sì».Poidice: «Scrivendo ho capito che non esiste un romanzo dove l’autore non mette qualcosa di sé. Ci sono suggestioni che mi appartengono: l’essere stato uno studente di Catanzaro, le paure.