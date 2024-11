Dilei.it - Achille Costacurta in disintossicazione: “Cinque giorni senza droga e alcol”. Il ritorno in famiglia

Leggi su Dilei.it

, figlio di Martina Colombari e Billy, ha deciso di affrontare una delle sfide più difficili della sua giovane vita: liberarsi dalle dipendenze dae droghe. Il ventenne, con un passato turbolento e spesso sotto i riflettori, ha scelto di intraprendere un percorso diin una clinica specializzata a Marbella, in Spagna. Il suo viaggio verso la sobrietà è iniziato con coraggio e trasparenza, aggiornando i suoi follower sui social e mostrando una nuova consapevolezza.in: la lotta per un futuro miglioreCon uno scatto davanti allo specchio e il viso sereno,ha condiviso un messaggio pieno di speranza: “erba e”. Una frase semplice ma potente, che segna un punto di svolta per un ragazzo spesso al centro di polemiche e gossip.