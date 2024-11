Oasport.it - Volley femminile, Perugia vince a Firenze: Nemeth e Gardini in spolvero, Malual non basta

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-1 (15-25; 26-24; 25-17; 25-22) nel posticipo della nona giornata della Serie A1 di. La compagine umbra ha saputo rimontare dopo aver perso la prima frazione e dopo aver annullato un set-point nel secondo parziale, facendo poi la differenza tra terzo e quarto set. Si tratta del secondo successo consecutivo per la Bartoccini, capace così di issarsi all’undicesimo posto a quota 8 punti (+4 sulla zona retrocessione dove si trovano Roma e Cuneo). Terzo ko nelle ultime quattro uscite per le toscane, che ora sono soltanto una lunghezza avanti alle umbre.Prova di grande spessore da parte di Anett Németh (25 punti, 2 muri), Beatrice(16) e Adelina Ungureanu (15). Alle padrone di casa non sonote Adhuoljok John Majak(23 punti), Anna Davyskiba (11) e Stella Nervini (13).