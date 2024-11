Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale e viene ritrovato il raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la violenza contro le donne presenta numeri allarmanti un comportamento che non trovo giustificazioni radicato in disuguaglianze stereotipi di genere culture che tollerano minimizzano gli abusi che si verificano spesso anche in ambito familiare lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quanto ho fatto finora aggiunge non è tuttavia sufficiente a salvaguardare le donne anche giovanissime che continuano a vedere i loro diritti violati di emergenza continua il premier Giorgia Meloni in merito ai troppi casi di violenza e femminicidio parla di una piaga sociale culturale che non ci consente di voltare lo sguardo dall’altra parte il ministro Matteo Salvini dice no ipocrisia difendere le ragazze significa anche riconoscere l’inevitabile crescente incidenza degli aggressori stranieri Unicredit presenta un offerta pubblica di scambio volontaria per banco BPM per un attivo totale di circa 10,1 miliardi di euro interamente in azioni rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione di Unicredit per ogni azione esistente di banco BPM che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 6,657 euro per azione è un premio pari a circa il 0,5% rispetto ai prezzi ufficiali del 26 novembre andiamo in medioriente secondo la guida Suprema dell’Iran Ali khamenei Netanyahu e le autorità italiane dovrebbero essere giustiziato per crimini di guerra si risente mandato di arresto emesso dalla corte penale internazionale contro il premier israeliano è l’ex Ministro della Difesa non è sufficiente intanto Fonti del Governo italiano hanno detto la TV pubblica can che l’accordo per la tregua in Libano chiuso Emirati Arabi Uniti hanno comunicato il resto dei tre presunti assassini di Zico che hanno un rabbino in Israele o guardavo scomparso da giovedì andiamo ora in Lituania un aereo cargo della DHL si è schiantato vicino l’incidente avvenuto durante la notte Era riferito al portavoce dell’aeroporto secondo quanto riportato dai media locali il velivolo sarebbe finito contro un edificio residenziale di 2 piani ha preso fuoco il provvisorio è di un morto e due feriti e un disperso fiamme nella notte nello stabile dell’ex istituto poligrafico di via melibeo in zona Tor Cervara dil’incendio divampato nell’edificio da tempo occupato da famiglie di etnia rom per cause in corso di accertamento verosimilmente riconducibile a un corto circuito ancora in corso le operazioni di spegnimento a causa cumuli di spazzatura presenti all’interno della presenza di un piano sotterraneo individuato durante le operazioni evacuate le circa 50 persone all’interno non si registrano feriti e per il momento è tutto Buona giornata e buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa