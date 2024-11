Ilgiorno.it - Tumore al polmone, allo Ieo di Milano arriva il robot che rivoluziona la diagnosi precoce

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 novembre 2024 – Ricerca e tecnologia contro ilal: l'istituto Europeo di Oncologia è il primo centro in Italia, e fra i primi in Europa, a dotarsi di ION, il broncoscopioico più avanzato al mondo per la. ION, come funziona Il braccioico di ION puòre a noduli polmonari di dimensioni millimetriche, anche in posizioni periferiche del, altrimenti irraggiungibili. Permette, inoltre, di integrare le immagini in tempo reale con la Cone Beam CT per effettuare prelievi per la biopsia delle GGO (Grand Glass Opacity), lesioni tipiche del tessuto del, rilevabili con la TAC, che possono evolvere ine che non sono raggiungibili con un normale broncoscopio.“ION rappresenta un progresso straordinario per la cura deldele siamo entusiasti di mettere questa tecnologia d'avanguardia a disposizione dei nostri pazienti.