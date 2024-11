Lanazione.it - Tennistavolo. L'impresa italiana ai mondiali Under 15 porta la firma anche di un valdarnese

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 novembre 2024 – Ai CampionatiGiovanili di Helsingborg in Svezia, gli15 azzurri guidati dal sangiovannese Lorenzo Nannoni ed Emmanuele Delsante sono arrivati ??in semifinale e al termine di una lotta durissima hanno perso per 3-2 contro la Polonia conquistando la medaglia di bronzo. Il team, composto dal palermitano Danilo Faso, dai triestini Francesco Trevisan ed Erik Paulina e dal pratese Giulio Campagna, erano partiti benissimo battendo l'Australia per 3 a 0 e successivamente sconfiggendo per 3 a 1 il Porto Rico. La semifinale con la Polonia è stata combattutissima con la vittoria di Danilo Faso per 3 a 0 su Samuel Michna. nel secondo incontro Francesco Trevisan è partito alla grande con un vantaggio iniziale di 2 a 0 contro Patryk Ziworonek, poi però ha subito la rimonta del polacco è ha perso alla distanza per 3 a 2.