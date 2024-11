Noinotizie.it - Taranto: Giardini digitali”, oggi masterclass Incontri fino ad aprile

Di seguito il comunicato:“”, il progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, che mira a qualificare o riqualificare disoccupati o inoccupati che si trovano ai margini del lavoro e che risiedono in Puglia, continua il suo percorso formativo gratuito con le– Skill Enhancement, appuntamenti mensili con esperti internazionali.Il progetto del CIOFS/FP-Puglia ETS, in collaborazione con Associazione SurfHERS APS, Visionari ETS – APS, e Stella Marina APS,ed il patrocinio di Confindustria, entra nel vivo del cronoprogramma con un calendario che prevededa nevembre 2024 ad2025. Leoffriranno al pubblico die dintorni la possibilità di interagire con alcuni dei più influenti Role Model internazionali, esperti che condivideranno le loro esperienze nel settore della innovazione tecnologica e che spiegheranno come le tecnologie emergenti possano trasformare carriere, imprese e comunità.