Formiche.net - Stati Uniti-Cina, la nuova partita si giocherà sui mari. Il ruolo dell’Italia nell’analisi dell’amm. Caffio

Leggi su Formiche.net

“Glisono una nazionettima. Il nostro modo di vivere dipende da un accesso sicuro, aperto e affidabile agli oceani.Ici collegano ai mercati esteri dove compriamo e vendiamo forniture essenziali a far crescere la nostra economia e sostenere posti di lavoro americani ben retribuiti in patria. Ihanno giocato unindispensabile nel consentire all’America di diventare la nazione più prospera e potente del mondo”.Con queste poche parole, chiare ed incisive, è stata già delineata la strategiattima dellaamministrazione statunitense in una Guida per il Congresso redatta lo scorso aprile da figure di spicco del prossimo team governativo di Donald Trump, tra cui il senatore Mark Rubio designato Segretario di Stato.L’essenza dellastrategia sta nel programmare la rinascita economica dell’America sul mare e nel ribadire che la libertà di navigazione è l’architrave della governance mondiale dei