Stadio Milano La Russa attacca il Comune | Non si è preso responsabilità per 5 anni

Leggi su Sportface.it

Ignazio La, presidente del Senato, ha parlato dellodidal palco di Italia Direzione Nord: “Io l’avevo data una soluzione: in tutto il mondo ci sono stadi vicini l’uno all’altro, anche di 50 metri. Se avessero accettato la mia proposta avremmo risolto il problema. Invece la giunta comunale non si è voluta prendere laed ha lasciato passare 5senza prendere decisioni. Adesso invece sono andati dai ministri del centrodestra col cappello in mano per chiedere aiuto“.“Milan e Inter giustamente desiderano unomoderno, per aumentare gli introiti ma anche per offrire ai tifosi un’accoglienza migliore di San Siro. Io non sono favorevole all’abbattimento di San Siro, mentre lo sono a unonuovo” ha concluso La, Lail: “Non si èper 5” SportFace.