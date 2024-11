Giornalettismo.com - Qual è l’unico elemento in comune tra i siti deindicizzati da Google

Tra le varie ipotesi che circolano attorno alla vicenda deidei Comuni italianidal motore di ricerca di, ce n’è una che – di concerto con il più recente aggiornamento dell’algoritmo per il ranking – potrebbe rappresentare una risposta a quel che sta accadendo. Perché se è vero che molti dei portali che non compaiono nelle prime pagine della ricerca – utilizzando la querydi + nome del– sono simili (a livello di layout) tra loro e i contenuti vengono aggiornati con cadenza non regolare, è altrettanto vero che esiste un patterntra loro. LEGGI ANCHE > Susono “spariti” iufficiali di migliaia di Comuni italiani Piccola, ma doverosa, premessa. L’indicizzazione sparita è solo quella relativa alle homepage deiistituzionali di oltre 4mila Comuni italiani.