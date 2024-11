Probabili formazioni Bologna-Lille | quinta giornata Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladella. Allo stadio Dall’Ara ultima chiamata per i rossoblù che sono ancora a secco di gol e vittorie e con appena un punto in saccoccia: i francesi però sono assolutamente pericolosi con bomber David spauraccio e il talento di Zhegrova nel dribbling secco. Appuntamento mercoledì 27 novembre alle ore 21. Andiamo allora a scoprire di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Bruno Genesio.– 4-3-3 con Pobega che potrebbe giocare nonostante quanto ha combinato all’Olimpico. In alternativa c’è Moro. Davanti Castro unica punta, Ndoye è recuperato ma resta in ballottaggio con Karlsson.– David riferimento offensivo per Genesio, Zhegrova sulla corsia mancina e Sahraoui a destra.