Gaeta.it - Pescara celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con arte e musica

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di oggi,ha ospitato una significativa manifestazione in occasione dellala, un evento ricco di emozione e impegno sociale. Giovanissimi studenti hanno aperto lacantando l’Inno Nazionale, arricchito dalla Lingua dei Segni, per veicolare un messaggio di rispetto e consapevolezza. La manifestazione, intitolata “Segni di libertà“, è stata organizzata grazie alla sinergia tra il Premio Nazionale Borsellino e l’Istituto Comprensivo4, segnando una data importante nel calendario cittadino.Il messaggio di libertà e consapevolezzaL’evento si è svolto lungo il centralissimo Corso Umberto, davanti alla Fondazionebruzzo. In un contesto di colore e pcipazione, il fulcro della manifestazione sono stati i temi di rispetto, responsabilità, diversità e consapevolezza, essenziali per combattere ladi genere.