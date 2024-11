Gaeta.it - Operazione di soccorso a Civitavecchia: uomo di 80 anni salvato in un pozzo di fango

Facebook WhatsAppTwitter Un intervento tempestivo e decisivo ha avuto luogo a, dove undi circa ottantaè statodai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri dopo che era scomparso per alcune ore, destando l’allerta dei suoi familiari. L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando, intorno alle 21, è scattato l’allerta per la sua mancanza di rientro. L’anziano, rintracciato sul posto, era in condizioni impressionanti ma fortunatamente non in pericolo di vita. La situazione ha richiesto un intervento coordinato e professionale.La ricerca dell’scomparsoL’allerta è stata lanciata dai familiari dell’, preoccupati dopo la sua assenza prolungata. I Vigili del Fuoco della squadra 17A disono prontamente intervenuti nella zona delle Terme di Traiano Alta.