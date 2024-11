Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland vince ancora. Phila crolla, Miami si impone su Dallas all'overtime

Milano, 25 novembre 2024 - Continua la marcia diin questa stagione Nba. Diciassettesima vittoria per i Cavaliers, a fronte dell'unica sconfitta rimediata a Boston. Stavolta ad arrendersi è Toronto con il risultato di 122-108. La squadra di coach Atkinson ha tre giocatori oltre i 20 punti: Mitchell e Jerome chiudono a quota 26, mentre Allen ne sigla 23, catturando anche 13 rimbalzi. I Raptors, sotto per tutto il match, ci provano nel finale, ma il tentativo di rimonta viene rimandato al mittente dai padroni di casa con un parziale di 10-1. Ai canadesi, giunti al tredicesimo stop, non basta la doppia doppia di Poeltl, che tira giù ben 19 carambole. Heat e Clippers sorridono Serve un tempo supplementare per decidere la sfida fra. Si ferma la corsa dei Mavs, che dopo quattro affermazioni consecutive devono alzare bandiera bianca per 123-118.