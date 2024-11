Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Brolin Rivela Perché Ha Rifiutato un Ruolo in Avatar e la Reazione di James Cameron

Josh Brolin, star di Hollywood noto per ruoli iconici come quelli in Non è un paese per vecchi, I Goonies e nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente aperto un capitolo interessante della sua carriera, rivelando di aver rifiutato un ruolo nell'attesissimo franchise di Avatar di James Cameron. Sebbene Brolin non abbia fornito dettagli precisi sul ruolo offerto, ha raccontato come la sua decisione non fosse legata a un conflitto personale con Cameron, ma piuttosto a una mancanza di interesse per il progetto. La Rabbia di James Cameron. Durante un'apparizione nel programma In Depth With Graham Bensinger, Brolin ha parlato di quanto sia stato difficile dire di no a un regista del calibro di Cameron. Sebbene non abbia menzionato specificamente quale ruolo gli fosse stato offerto in Avatar: The Way of Water, Brolin ha ammesso che Cameron non ha preso bene il suo rifiuto.