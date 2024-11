Gaeta.it - Milano lancia una rete di sostegno per gli orfani dei femminicidi e delle violenze domestiche

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente firmato un protocollo d’intesa per creare unadidedicata aglivittime dio e di violenza domestica. Questa iniziativa, che coinvolge scuole, servizi sociali, organizzazioni non profit e istituzioni, mira a fornire un supporto completo a queste famiglie in difficoltà. La creazione di questaè stata annunciata in una cerimonia al Palazzo del Governo, con la presenza del prefetto Felice Colombrino, che coordina le iniziative per le vittime di reati violenti. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere, offrendo risorse conca chi ha perso un genitore a causa di atti criminali.Ladi supporto: obiettivi e interventiIl protocollo d’intesa siglato aprevede vari livelli di intervento per assistere gli